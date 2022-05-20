​Ексканцлер Німеччини Шредер пішов з "Роснефти"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер пішов з посади голови ради російської нафтової компанії "Роснефть".

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу "Роснефти".

Зазначають, що Шредер заявив "про неможливість продовжити свої повноваження в раді директорів компанії".

Також з компанії пішов Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік-2".

У "Роснефти" зазначили, що "з розумінням ставимося до їхніх рішень".

Зазначимо, що після нападу Росії на Україну з ради директорів "Роснефти" пішли представники BP Роберт Дадлі та Бернард Луні. Наразі з іноземців там залишаються колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, швейцарський банкір Ганс-Йорг Рудлоф, а також два представники Qatar Investment Authority.

Нагадаємо, Шредер - політик, який домігся побудови двох "Північних потоків", а також того, що німецькі чиновники, як і він сам, ставали керівниками російських корпорацій. Це призвело до проникнення капіталу РФ до Німеччини і корумпованості ФРН. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Російська гра у Штайнмаєра".

19 травня Європейський парламент закликав колишнього міністра закордонних справ Карін Кнайсль і ексканцлера Шредера залишити свої посади в російських компаніях. Інакше проти них запровадять санкції.

Раніше видання Spiegel з посиланням на відповідне розпорядження повідомляло, що владна коаліція Німеччини домовилася позбавити Шредера привілеїв ексканцлера через його зв'язок з Росією.