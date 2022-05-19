Очільники Об'єднаного штабу США і Генштабу РФ поспілкувались вперше з 24 лютого

Сьогодні, 19 травня, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі вперше з 24 лютого поспілкувався зі своїм російським колегою генералом Генштабу Валерієм Герасимовим.

Про це повідомило CNN із посиланням на прессекретаря Об'єднаного штабу полковника Дейва Батлера.

«Військові лідери обговорили декілька проблем, пов’язаних із безпекою, та домовилися тримати лінії зв’язку відкритими», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що розмова Міллі з Герасимовим відбулася через шість днів після того, як міністр оборони США Ллойд Остін вперше з часу початку російського вторгнення в Україну розмовляв зі своїм російським колегою, міністром оборони Сергієм Шойгу.

Та розмова Остіна з Шойгу тривала близько години. Остін закликав Шойгу запровадити «негайне припинення вогню» в Україні, згідно з коротким ознайомленням із закликом.

Востаннє вони розмовляли 18 лютого, перед тим, як Росія почала вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін провів 15 травня нову телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим. Вони обговорили ситуацію на полі бою та поточні потреби України.