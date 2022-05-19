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​Моравецький: Путіна треба ізолювати, а не "зберегти йому обличчя"

"Так, дипломатія вимагає діалогу, але не ведуться переговори з терористами".

​Моравецький: Путіна треба ізолювати, а не "зберегти йому обличчя"
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ізолювати президента країни-агресорки Володимира Путіна, а не "зберігати йому обличчя", а ідеологія "русского мира" має бути ліквідована.

Про це він заявив під час виступу в рамках конференції Strategic Ark ("Стратегічний ковчег") у Польському інституті міжнародних справ у Варшаві, передає Укрінформ.

Польський прем'єр зазначив, що трагедія в Бучі чи Маріуполі й останні події в Україні "повинні всіх розбудити від летаргічного сну і відкинути колишні омани". Він також звернув увагу, що на міжнародній арені спостерігаються спроби "зберегти обличчя" Путіну.

"Але як можна пробувати врятувати або зберегти те, що насправді було повністю втрачено?" - запитав Моравецький.

За його словами, зараз є нагода зрозуміти динаміку імперіалізму і тоталітаризму в РФ. "Це також слушний момент поглянути на себе у дзеркало і подумати про свою ідентичність", - зазначив він.

Він зауважив, що 1920 року Варшавська битва (між поляками, за підтримки військ УНР, і більшовиками) сформувала світовий лад на 20 років.

"Зараз ведеться битва за Україну, і вона, можливо, визначатиме майбутнє на кілька століть", – наголосив Моравецький.

"Тому я закликаю до ізоляції російського президента. Так, дипломатія вимагає діалогу, але не ведуться переговори з терористами. Злочинців необхідно засудити, а ідеологію "русского мира" – подолати і викорінити", - додав він.

Він зазначив, що західний світ повинен спільно вирішити, що Росія вже ніколи не загрожуватиме миру в Європі. Натомість ціну за збереження миру повинні також будуть заплатити країни з-за меж ЄС і НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб "зберегти обличчя Путіну", пропонував Україні частково поступитися своїм суверенітетом.

Зеленський зазначив, що Україна була готова на певний час прибрати з перемовного процесу вирішення питання Криму, але росіяни відповіді щодо цього не надали. Президент наголосив, що Україна ніколи не визнає тимчасово окупований Крим російським.

Питання Криму порушували в перемовинах української та російської делегацій. За словами учасника перемовної групи Михайла Подоляка, Крим є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо його статусу. Тобто пропонується зафіксувати, що Україна і Росія не будуть протягом 15 років, поки триватимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили, щоб вирішити питання Криму, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми.

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