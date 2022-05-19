Зеленський розповів Джонсону про ​операцію з порятунку військових з Азовсталі (оновлено)

Вони також обговорили оборонну підтримку, шляхи експорту української сільгосппродукції та імпорту пального до України.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Поінформував про перебіг бойових дій та операцію з порятунку військових з «Азовсталі». Обговорили оборонну підтримку, шляхи експорту української сільгосппродукції та імпорту пального до України", - написав Зеленський.

Джонсон, своэю чергою, зазначив, що "поінформував Зеленського про підтримку України, зокрема постачанням далекобійної артилерії, ракет класу "берег-корабель" і безпілотних літальних апаратів.

Британський прем'єр уточнив, що все це – частина додаткового пакета військової допомоги Україні у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

"Вранці підтвердив британську солідарність з українським народом моєму другу Зеленському, особливо з відважними захисниками Маріуполя", – написав він у своєу Twitter.

Reaffirmed British solidarity with the Ukrainian people to my friend @ZelenskyyUa this morning, particularly for the brave defenders of Mariupol.



The President and I had a wide ranging discussion ⬇️ 1/4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 19, 2022

Нагадаємо, раніше обговорив із Джонсоном питання оборонної підтримки України, а також спільні міжнародно-правові заходи. У заві, оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії, зазначалося, що співрозмовники обговорили розвиток подій в Украхні на тлі військової агресії РФ та потреби Збройних сил України. Зокрема, вони обговорили питання надання зброї великої дальності, щоб запобігти обстрілам мирних громадян.

3 травня Джонсон виступив у Верховній Раді України з відеопромовою.