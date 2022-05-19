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Зеленський розповів Джонсону про ​операцію з порятунку військових з Азовсталі (оновлено)

Вони також обговорили оборонну підтримку, шляхи експорту української сільгосппродукції та імпорту пального до України.

Зеленський розповів Джонсону про ​операцію з порятунку військових з Азовсталі (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Поінформував про перебіг бойових дій та операцію з порятунку військових з «Азовсталі». Обговорили оборонну підтримку, шляхи експорту української сільгосппродукції та імпорту пального до України", - написав Зеленський.

Джонсон, своэю чергою, зазначив, що "поінформував Зеленського про підтримку України, зокрема постачанням далекобійної артилерії, ракет класу "берег-корабель" і безпілотних літальних апаратів.

Британський прем'єр уточнив, що все це – частина додаткового пакета військової допомоги Україні у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

"Вранці підтвердив британську солідарність з українським народом моєму другу Зеленському, особливо з відважними захисниками Маріуполя", – написав він у своєу Twitter.

Нагадаємо, раніше обговорив із Джонсоном питання оборонної підтримки України, а також спільні міжнародно-правові заходи. У заві, оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії, зазначалося, що співрозмовники обговорили розвиток подій в Украхні на тлі військової агресії РФ та потреби Збройних сил України. Зокрема, вони обговорили питання надання зброї великої дальності, щоб запобігти обстрілам мирних громадян.

3 травня Джонсон виступив у Верховній Раді України з відеопромовою.

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