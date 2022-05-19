Шлях України до ЄС не буде швидким. Треба зосередитись на прагматичних речах, як повоєнна відбудова, – Шольц

Канцлер Німеччини наголосив, що Україна є частиною європейської родини, але для вступу до Євросоюзу нема короткого шляху.

Напад Росії на Україну став поворотним моментом в історії, і країни Євросоюзу будуть протистояти йому разом. Чим більшим є зовнішній тиск, тим сильніше ЄС обʼєднує зусилля, цитує заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час виступу перед Бундестагом Deutsche Welle.

"Ми всі поділяємо одну мету – Росія не має перемогти в цій війні, Україна має перемогти", – заявив Шольц.

Саме через це, заявив канцлер, Німеччина підтримує Україну та погодилася допомогти з важким озброєнням. ЄС, на думку Шольца, має підготуватися до відновлення України після війни та створити фонд солідарності, щоби допомогти покрити мільярди євро, необхідні на реконструкцію, цитує його Reuters.

Шольц додав, що президент Франції Емманюель Макрон був правий, коли говорив, що вступ України до ЄС – це питання не кількох місяців і років, тож тим важливіше зосередитися на прагматичній, негайній підтримці країни.

Шольц наголосив, що Україна лишається частиною "європейської родини", але для вступу до ЄС немає найшвидшого шляху. Канцлер водночас сказав, що буде радий бачити в ЄС Західні Балкани. Мова йде про Чорногорію, Сербію, Албанію, Північну Македонію, Боснію і Герцоговину та Косово. Ці країни багато років втілювали реформи, щоб приєднатися до ЄС.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата в члени ЄС уже цього червня. Після цього вона повинна запустити процес необхідних для повноправного членства змін. Він може зайняти роки й десятиліття.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Україна не може миттєво вступити до Євросоюзу, без проходження всієї необхідної процедури. Він підкреслював, що "Україна в жодному разі не намагається перестрибнути через чиюсь голову й залишити тих, хто вже давно чекає, позаду. Надання Україні статусу кандидата на членство – це долучення України до Західних Балкан, які очікують".

Сербія почала процес приєднання до ЄС в 2005 році в складі Державного Союзу Сербії і Чорногорії. Після отримання незалежності ця країна у вересні 2009 подала заявку на вступ до ЄС. Статус кандидата-члена отримала у 2012.

Чорногорія отримала статус кандидата у 2010 році. Північна Македонія є кандидатом на вступ з 2005, але процес затягнувся через суперечки з Грецією, яка протестувала через використання Македонії в назві.

Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ у лютому 2016 року. У грудні отримала від Єврокомісії опитувальник, який повернула в лютому 2018. Україна опитувальник заповнила за лічені тижні.

Згідно з планом, ці та інші країни Західних Балкан мають стати членами ЄС до 2025 року.