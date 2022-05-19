Європарламент закликав Шредера та Кнайсль звільнитися з "Роснефти"

Інакше проти них можуть запровадити санкції.

Європейський парламент закликав колишнього міністра закордонних справ Карін Кнайсль і ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера залишити свої посади в російських компаніях. Інакше проти них запровадять санкції.

Про це пише Der Standard з посиланням на резолюцію Європарламенту.

Як відомо, Кнайсль і Шредер є членами правління російської нафтової компанії "Роснефть".

Зазначається, що рішення Європарламенту не є зобов'язувальним, але воно очевидно посилить тиск на керівництво Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і Жозепа Борреля, які розробляють санкційні списки.

Якщо воно буде прийняте, то активи двох колишніх провідних німецьких політиків можуть бути заморожені.

Раніше видання Spiegel з посиланням на відповідне розпорядження повідомляло, що владна коаліція Німеччини домовилася позбавити Шредера привілеїв ексканцлера через його зв'язок з Росією.

Нагадаємо, 2018 року Карін Кнайсль запросила на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, який приїхав разом з державним Кубанським козачим хором. Тоді в Австрії розгорівся скандал, а член Європарламенту від Австрії, депутат з фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" Мішель Реймон попросив Кнайсль піти у відставку.

У березні 2021 року Кнайсль висунули на посаду в російській компанії "Роснефть".

У раді директорів "Роснефти" також Шредер, якого вважають давнім другом російського президента. Він також активно лобіював будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".