СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії в Дніпропетровській області

Він розраховував стати "головою" ОДА в разі окупації. Коли плани провалилися, чоловік отримав від кураторів завдання влаштувати вибухи на обʼєктах інфраструктури.

Служба безпеки України затримала брата колишнього нардепа Олега Царьова на спробі організувати диверсії в Дніпропетровській області.

Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі Росії, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду – на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. У Олега Царьова є два рідних брати – Іван та Михайло Царьови. СБУ імені затриманого не називає. За даними джерел LB.ua у правоохоронних органах, за підготовку диверсій затримано Михайла.

"Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію в регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури", – розповів Дехтяренко.

Контроль за родичем ексдепутата-колаборанта спецслужба встановила ще на первинному етапі підривної діяльності, тож неминучих негативних наслідків удалося уникнути.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина Росії.

За даними слідства, брат екснардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він не поділяв суспільних настроїв і бажав повернення Віктора Януковича, якого він знав особисто і за часів якого його родич був впливовою особою.

"Усі ці роки він вів тихий і непримітний спосіб життя і підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території РФ. Наразі фігуранту оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додали в СБУ.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Сам Олег Царьов заочно засуджений за ч. 2 ст. 110 і ч. 3 ст. 109 КК України – публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також за публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.