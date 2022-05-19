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Амуніція на 12 млн гривень: СБУ ліквідувала схему розкрадання чиновниками гумдопомоги для ЗСУ

Наразі встановлюються всі обставини справи та причетні до протиправної схеми особи. 

Амуніція на 12 млн гривень: СБУ ліквідувала схему розкрадання чиновниками гумдопомоги для ЗСУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. 

Про це СБУ повідомила у Telegram

За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн гривень. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім, замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми. 

Заходи із викриття правопорушень здійснює Департамент кібербезпеки СБУ у взаємодії зі слідчими ДБР та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, у Києві викрили чоловіка, який ошукав волонтерів на пів мільйона гривень, пропонуючи відвезти до Чернігова військове спорядження.

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