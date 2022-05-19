Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту на Донеччині. Снаряди влучили в п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів шістьох людей, їхній стан – задовільний. У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Про це в четвер, 19 травня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни продовжують стріляти по цивільних, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог", – наголосив Кириленко.

Голова ОВА ще раз попросив усіх, хто має змогу, покинути Донецьку область, адже зараз на Донеччині немає абсолютно безпечних місць.

Нагадаємо, 17 травня Росія завдала авіаудару по Бахмуту, один зі снарядів влучив у житловий будинок, було зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах. Першими жертвами, яких дістали з-під завалів, були двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка. Ще четверо осіб, зокрема троє дітей віком 9, 12 та 17 років, зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Наступного дня під час розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

Станом на вечір 18 травня загальна кількість загиблих становить 5 осіб, поранених – 4.