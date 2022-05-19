Росіяни пошкодили будинки в Чорнобаївці та тримають вʼїзд і виїзд із Херсонської області закритими, – ОВА

У Донецькій області від обстрілів ворога загинули 10 людей, ще сім – поранені.

Відносно спокійно ніч минула у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У Дніпропетровській кілька разів обстріляли з "градів" та "ураганів" Зеленодольську громаду. Більше ніж 10 будинків зруйновано. Люди не постраждали. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується, повідомили у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

З вечора тривали масовані обстріли прикордонних територій по всіх районах Сумської області. Ворог гатив з артилерії, мінометів та стрілкової зброї. Щодо потерпілих інформація уточнюється.

На Харківщині були нічні обстріли. Унаслідок обстрілу є поранена людина в Лозівському районі. Протягом доби окупанти обстріляли Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – попередньо, троє людей постраждали.

На Луганщині – постійні артобстріли. Найбільші пошкодження у Сєвєродонецьку та Попаснянській громаді. У Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше вісім будинків. Загинули четверо осіб, поранені – троє. Деталі з’ясовуються. Пошкоджено останню підстанцію. Уся область без світла.

На Донеччині інтенсивність обстрілів не зменшується. За добу загинули 10 людей, поранені ще семеро. Без газу лишилося с. Нью-Йорк. В Авдіївці пошкоджена інфраструктура. У Костянтинівці російські війська зруйнували школу, будівельний ліцей та дитячо-юнацьку спортшколу. Триває евакуація.

У Миколаївській області російська армія вдень обстріляла Широківську громаду. Пошкоджено сім будинків, один зруйновано. Інформації про постраждалих нема. Удень і вночі – обстріли Березнегуватської громади. Уночі обстріляли також Інгульську громаду, в результаті чого пошкоджено 12 будинків. У Миколаєві відносно спокійно.

Унаслідок обстрілу росіян пошкоджені будинки в Чорнобаївці на Херсонщині. Загинув співробітник аеропорту. Критична ситуація в селах на межі з сусідніми регіонами – зруйновані будинки, заміновані дороги, мости й поля. Окупанти заблокували вʼїзд і виїзд із Херсонської області й обстрілюють евакуаційні колони.

Стабільно критично в окупованих селах Великоолександрівської, Високопільської, Станіславської, Нововоронцовської та Калинівської громад. У багатьох їхніх селах світла й води нема вже два місяці.

Нагадаємо, основні зусилля противник зосередив на Донецькому напрямку. ЗСУ за вчора за цим, а також Луганським напрямком відбили 16 атак. Втрати окупантів за попередню добу склали щонайменше 200 осіб.