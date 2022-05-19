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Дії окупаційної влади у Маріуполі призвели до епідемічної проблеми, - мер Бойченко

Окупаційна влада не забезпечує водовідведення у Маріуполі.

Дії окупаційної влади у Маріуполі призвели до епідемічної проблеми, - мер Бойченко
Фото: скрішот

У Маріуполі недостатньо їжі, немає питної води, енергопостачання, умов для лікування людей, ліків. До цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми - епідемічна та інфекційна.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

“Сьогодні у Маріуполі окупаційна влада ... намагається під’єднати будинки до водопостачання, не розуміючи, що це цілісна система, яка має працювати з водовідведенням. І ця вода пішла річкою по нашому місту. На жаль, вона наробила тільки лиха. Тому що в хаотичному порядку і наші мешканці, і терористична організація “ДНР” ховали вбитих наших людей, і вода розмивала ці могили. І на жаль, це теж є складовою цієї епідемічної проблеми”, - сказав Бойченко.

Він зазначив, що ООН зробила висновки, що в місті можуть бути спалахи холери, дизентерії та інших інфекційних захворювань, і це може забрати тисячі життів.

Мер Маріуполя додав, що дії окупантів призвели також і до екологічної проблеми, бо брудна вода і каналізаційні стоки рухаються в бік річок та моря, відповідно влітку буде велика проблема.

Раніше повідомлялось, що бомбардування заводу "Азовсталь" у Маріуполі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. 

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