Українські бійці знищили на сході 220 окупантів і відбили 7 атак, – ОТУ "Схід"

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці.

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 7 атак російських окупантів і знищили до 220 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Під час боїв українські захисники знищили:

танків – 2;

БМП – 2;

БПЛА – 1.

Нагадаємо, противник продовжує наступ у Східній операційній зоні. Російські війська ведуть обстріли на всій лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, намагаються посилити наступальне угруповання.

Як раніше повідомлялось, сьогодні українська армія звільнила Дементіївку на Харківщині, бої за Тернову тривають.