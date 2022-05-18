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Українські бійці знищили на сході 220 окупантів і відбили 7 атак, – ОТУ "Схід"

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці.

Українські бійці знищили на сході 220 окупантів і відбили 7 атак, – ОТУ "Схід"
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 7 атак російських окупантів і знищили до 220 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Під час боїв українські захисники знищили:

  • танків – 2;
  • БМП – 2;
  • БПЛА – 1.

Нагадаємо, противник продовжує наступ у Східній операційній зоні. Російські війська ведуть обстріли на всій лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, намагаються посилити наступальне угруповання.

Як раніше повідомлялось, сьогодні українська армія звільнила Дементіївку на Харківщині, бої за Тернову тривають.

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