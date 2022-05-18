У селі Мотижин на Київщині окупанти повністю зруйнували 15 будинків

У селі Мотижин Київської області через російські обстріли було пошкоджено 40 будинків, 15 – зруйновано.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Мотижин. Тут зруйновано 15 будинків, ще 40 – пошкоджені і потребують ремонту", – написав він. Тимошенко додав, що від ворожого снаряду постраждав Мотижинський ліцей, який працював понад 50 років. Навчальний заклад пошкоджений на двох поверхах, кілька навчальних кабінетів повністю знищені.

"Але він в хороших руках. Ним опікується директорка навчального закладу Валерія Москаленко. Каже, підтримувати та розвивати заклад її просила загибла староста Мотижина. Тож хоче відновити його як можна швидше, щоб учні могли повернутися на навчання вже 1 вересня", – зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, окупанти викрали й вбили старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. Їхні тіла знайшли після звільнення населеного пункту від окупації на початку квітня.