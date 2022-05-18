Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
ГоловнаСуспільствоВійна

У селі Мотижин на Київщині окупанти повністю зруйнували 15 будинків

Ремонту потребує будівля Мотижинського ліцею. 

У селі Мотижин на Київщині окупанти повністю зруйнували 15 будинків
Руйнування в Мотижині
Фото: unian.ua

У селі Мотижин Київської області через російські обстріли було пошкоджено 40 будинків, 15 – зруйновано. 

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Мотижин. Тут зруйновано 15 будинків, ще 40 – пошкоджені і потребують ремонту", – написав він. Тимошенко додав, що від ворожого снаряду постраждав Мотижинський ліцей, який працював понад 50 років. Навчальний заклад пошкоджений на двох поверхах, кілька навчальних кабінетів повністю знищені. 

"Але він в хороших руках. Ним опікується директорка навчального закладу Валерія Москаленко. Каже, підтримувати та розвивати заклад її просила загибла староста Мотижина. Тож хоче відновити його як можна швидше, щоб учні могли повернутися на навчання вже 1 вересня", – зазначив заступник керівника ОП. 

Нагадаємо, окупанти викрали й вбили старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. Їхні тіла знайшли після звільнення населеного пункту від окупації на початку квітня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також