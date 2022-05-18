У море можуть потрапити десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Фото: Міська рада Маріуполя

Бомбардування заводу "Азовсталь" у Маріуполі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Як зазначає міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

Бойченко вимагає негайного допуску міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічній катастрофі.

Фото: Маріупольська міська рада

Раніше в міській раді Маріуполя заявили, що рашисти планують знести Азовсталь. Оскільки у ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс.