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Українські десантники "приземлили" черговий ворожий безпілотник

Ворожий БПЛА був знищений зенітно-ракетним комплексом "Стріла-10".

Українські десантники "приземлили" черговий ворожий безпілотник
Уламки російського безпілотника
Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Підрозділ протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищив черговий російський БПЛА.

Про це повідомило у Telegram командування Десантно-штурмових військ Збройних сил.

"Безпілотний літальний апарат російських окупантів “ZALA 421-08” був назавжди “приземлений” розрахунком зенітно-ракетного комплексу “Стріла-10”, – йдеться у повідомленні.

Даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування та забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.

Нагадаємо, за даними штабу 57 окремої мотопіхотної бригади, 18 травня підрозділом протиповітряної оборони було збито ще один російський військовий літак. Місце ураження літака та його модель не розголошують.

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