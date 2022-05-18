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Посольство США в Києві відновило роботу

Це відбулося після тримісячного закриття через вторгнення Росії в Україну.

Посольство США в Києві відновило роботу
Фото: Андрій Бойко/Бабель

Сьогодні, 18 травня, над посольством США в Києві підняли прапор на знак відновлення роботи. 

Про це повідомила інформагенція Reuters.

"Ми офіційно відновлюємо роботу", - сказав речник Деніел Лангенкамп незадовго до того, як над посольством було піднято прапор США.

Речник повідомив, що спочатку повернеться невелика кількість дипломатів, щоб укомплектувати місію.

Утім консульські операції не будуть відновлені негайно, а рекомендація Державного департаменту про заборону поїздок залишається чинною по Україні.

Нагадаємо, 8 травня Сполучені Штати повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. 13 лютого стало відомо, що дипломатичні співробітники посольства Сполучених Штатів Америки, котрі залишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

Раніше повідомляли, що вчора в Києві відновило роботу посольство Ізраїлю.

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