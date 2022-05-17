Сьогодні Зеленський проведе розмови з Шольцом і Макроном

17 травня президент України Володимир Зеленський проведе розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі інформаційного телемарафону #UArazom.

"Сьогодні у президента заплановані дві важливі розмови за ініціативи саме наших партнерів. Це розмови з канцлером Шольцом і з президентом Макроном. Протягом дня ці розмови відбудуться", – сказав Сибіга.

Він додав, що цей тиждень пройде під знаком значних фінансових подій з точки зору прийняття рішень партнерами, міжнародними організаціями щодо України. Вчора відбулася розмова глави держави з очільницею МВФ Кристаліною Георгієвою щодо фінансової підтримки України.

"Це зрозуміло, у нас сьогодні дефіцит бюджету 5 млрд доларів… Наші партнери це розуміють, і є висока вірогідність, що до кінця тижня будуть важливі рішення щодо фінансової підтримки на період 3-4 місяців, саме виходячи із заявлених потреб України і дефіциту", – прокоментував Сибіга.

За його словами, мова йде про підтримку української економіки, яка страждає в умовах російської агресії.

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна щомісячно потребує 5 млрд доларів допомоги партнерів для виконання всіх соціальних та гуманітарних зобов'язань.

Міжнародний валютний фонд дає прогноз, що через розв'язану Росією війну дефіцит державного бюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП.