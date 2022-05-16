Проросійські партії можуть остаточно заборонити вже до кінця липня, – Совгиря

Новий закон про заборону політичних партій скоротив строки розгляду таких справ до двох місяців разом з апеляцією.

Новим Законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій” скорочені строки розгляду таких справ до двох місяців разом з апеляцією.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла Постійна представниця Верховної Ради України у Конституційному Суді, заступниця голови Комітету ВРУ з питань правової політики, народна депутатка “Слуги народу” Ольга Совгиря.

“Ми змінили підсудність таких справ (щодо заборони політичних партій) на час воєнного стану. Окрім зміни підсудності, дуже важливо, що ми змінили строки розгляду таких справ. Адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі. Суд апеляційної інстанції також має розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження. Тобто ми скоротили строки до місяця в першій інстанції й так само по апеляції", – заявила вона.

Вона наголосила, що Міністерство юстиції очікувало прийняття цього закону Верховною Радою.

“Бо Мін'юсту необхідно було б подавати цей позов до Окружного адміністративного суду Києва. А вже після прийняття закону подавати його знову до Львівського апеляційного суду. Могли б бути непередбачувані процеси”, – сказала Совгиря.

Совгиря прогнозує, що тепер Львівський апеляційний суд і Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вкладуться у визначені нові строки. Тоді є всі шанси, що до кінця липня буде поставлена крапка у забороні проросійських партій.

“Сподіваюся, що Мін'юст уже має напрацьовану позовну заяву. Маю надію, що потім у два місяці максимум ми вкладемося. Якщо не буде апеляції, то заборона проросійських партій буде швидшою”, — вважає вона.

Нагадаємо, на початку березня РНБО призупинила діяльність проросійських партій в Україні.

3 травня Верховна Рада України проголосувала за Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій».

14 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський.