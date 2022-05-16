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Почесне консульство Азербайджану нині відновлює свою роботу в Харкові

Раніше будівля консульства була пошкоджена під час російських ракетних обстрілів.

Почесне консульство Азербайджану нині відновлює свою роботу в Харкові
Фото: Facebook/Почётное Консульство Азербайджанской Республики в г. Харьков

16 травня Почесне консульство Азербайджану в Харкові відновлює свою роботу.

Про це повідомив почесний консул Азербайджану Афган Салманов, передає АПА.

Салманов зауважив, що будівля консульства була пошкоджена під час російських ракетних обстрілів.

"Ми відновили кімнату в консульстві і вирішили відновити роботу", - додав почесний консул.

Нагадаємо, 8 березня російські окупанти зруйнували у Харкові почесні консульства Словенії та Азербайджану і ракетами знищили албанське консульство.

Згідно з даними українського МЗС, уже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.

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