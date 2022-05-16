Почесне консульство Азербайджану нині відновлює свою роботу в Харкові

16 травня Почесне консульство Азербайджану в Харкові відновлює свою роботу.
Про це повідомив почесний консул Азербайджану Афган Салманов, передає АПА.
Салманов зауважив, що будівля консульства була пошкоджена під час російських ракетних обстрілів.
"Ми відновили кімнату в консульстві і вирішили відновити роботу", - додав почесний консул.
Нагадаємо, 8 березня російські окупанти зруйнували у Харкові почесні консульства Словенії та Азербайджану і ракетами знищили албанське консульство.
Згідно з даними українського МЗС, уже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.