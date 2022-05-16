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Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США

До зустрічі з главою нашої держави долучилися представники близько півсотні університетів.

Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США.

Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

До зустрічі з главою нашої держави долучилися представники близько півсотні університетів. Серед них - Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University і Brown University.

Зеленський поспілкувався з американськими студентами на тему свободи, вільного вибору людини в контексті війни Росії проти України.

"Наша країна більше ніколи не буде жертвою. Не буде спостерігачем за життям, в тому числі - своїм життям. Ми можемо, хочемо і будемо суб'єктами в житті. Такий вибір ми зробили. Такий мій вибір і вибір абсолютної більшості громадян України", - наголосив Президент.

За інформацією Офісу Президента, пряму трансляцію в кампусах дивилося близько 5,5 тис. студентів.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами провідних французьких університетів.

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