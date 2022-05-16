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Село Горенка на Київщині зазнало від війни інфраструктурних втрат на 2,5 млрд гривень, - КШЕ

Горенка — одне з найбільш постраждалих сіл Київської області.

Село Горенка на Київщині зазнало від війни інфраструктурних втрат на 2,5 млрд гривень, - КШЕ
Фото: Макс Требухов

Унаслідок війни у Горенці зруйновано майже 1,2 тисячі будівель, з них понад тисяча — це житлові та присадибні будівлі. Збитки від руйнувань цих будівель складають 1,37 млрд гривень. 

Про це повідомили у Київській школі економіки.

Загалом збитки інфраструктури Горенки на Київщині від війни складають майже 2.5 млрд гривень або 85 млн доларів. 

Зокрема, за час активних бойових дій у Горенці пошкоджено та зруйновано 105 з 239 наявних у селі обʼєктів промислової інфраструктури. 

Серед них - підприємства та склади компаній: KUEHNE+NAGEL, Герд Біллербек ГМБХ, Клімтек, Inter Cars Ukraine, НВП «Транс Лок», ПромЗІЗ. 

За оцінками аналітиків КШЕ, збитки від руйнувань промислової інфраструктури складають 1,07 млрд гривень. 

Крім того, пошкоджені обʼєкти соціальної інфраструктури:

  • 17 закладів торгівлі; 
  • 3 магазини; 
  • 3 заклади харчування; 
  • церква; 
  • заклад освіти; 
  • медична лабораторія. 

Збитки, завдані соціальній інфраструктурі Горенки, складають понад 48 млн гривень. Ще близько 2 млн гривень село втратило від пошкодження адмінбудівель.  

Нагадаємо, через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 тисячі км доріг, з них 9 тисяч км – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.

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