Село Горенка на Київщині зазнало від війни інфраструктурних втрат на 2,5 млрд гривень, - КШЕ

Горенка — одне з найбільш постраждалих сіл Київської області.

Унаслідок війни у Горенці зруйновано майже 1,2 тисячі будівель, з них понад тисяча — це житлові та присадибні будівлі. Збитки від руйнувань цих будівель складають 1,37 млрд гривень.

Про це повідомили у Київській школі економіки.

Загалом збитки інфраструктури Горенки на Київщині від війни складають майже 2.5 млрд гривень або 85 млн доларів.

Зокрема, за час активних бойових дій у Горенці пошкоджено та зруйновано 105 з 239 наявних у селі обʼєктів промислової інфраструктури.

Серед них - підприємства та склади компаній: KUEHNE+NAGEL, Герд Біллербек ГМБХ, Клімтек, Inter Cars Ukraine, НВП «Транс Лок», ПромЗІЗ.

За оцінками аналітиків КШЕ, збитки від руйнувань промислової інфраструктури складають 1,07 млрд гривень.

Крім того, пошкоджені обʼєкти соціальної інфраструктури:

17 закладів торгівлі;

3 магазини;

3 заклади харчування;

церква;

заклад освіти;

медична лабораторія.

Збитки, завдані соціальній інфраструктурі Горенки, складають понад 48 млн гривень. Ще близько 2 млн гривень село втратило від пошкодження адмінбудівель.