Село Горенка на Київщині зазнало від війни інфраструктурних втрат на 2,5 млрд гривень, - КШЕ

Унаслідок війни у Горенці зруйновано майже 1,2 тисячі будівель, з них понад тисяча — це житлові та присадибні будівлі. Збитки від руйнувань цих будівель складають 1,37 млрд гривень.
Про це повідомили у Київській школі економіки.
Загалом збитки інфраструктури Горенки на Київщині від війни складають майже 2.5 млрд гривень або 85 млн доларів.
Зокрема, за час активних бойових дій у Горенці пошкоджено та зруйновано 105 з 239 наявних у селі обʼєктів промислової інфраструктури.
Серед них - підприємства та склади компаній: KUEHNE+NAGEL, Герд Біллербек ГМБХ, Клімтек, Inter Cars Ukraine, НВП «Транс Лок», ПромЗІЗ.
За оцінками аналітиків КШЕ, збитки від руйнувань промислової інфраструктури складають 1,07 млрд гривень.
Крім того, пошкоджені обʼєкти соціальної інфраструктури:
- 17 закладів торгівлі;
- 3 магазини;
- 3 заклади харчування;
- церква;
- заклад освіти;
- медична лабораторія.
Збитки, завдані соціальній інфраструктурі Горенки, складають понад 48 млн гривень. Ще близько 2 млн гривень село втратило від пошкодження адмінбудівель.
Нагадаємо, через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 тисячі км доріг, з них 9 тисяч км – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.