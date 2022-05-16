​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдруге намагалася обстріляти сьогодні Одещину, - Марченко

Ракету збила українська система ППО.

Росія вдруге намагалася обстріляти сьогодні Одещину, - Марченко
Фото: скріншот відео

РФ намагалася завдати 16 травня повторного удару по Одеській області.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Пізніше противник вдруге намагався завдати ракетний удар по Одещині. Але нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити ворожу ракету", - прокоментував ситуацію очільник області.

Нагадаємо, нині вранці російські військові завдали чергового ракетного удару з літаків стратегічної авіації по Одесі. Постраждали четверо людей.

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що було зруйновано та пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, суттєвих руйнувань зазнали понад 15 приватних будинків поруч із місцем події. Тож за фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування.

Увечері 9 травня росіяни випустили по Одесі сім ракет, загинула людина, п’ятьох було поранено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також