Росія вдруге намагалася обстріляти сьогодні Одещину, - Марченко

РФ намагалася завдати 16 травня повторного удару по Одеській області.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Пізніше противник вдруге намагався завдати ракетний удар по Одещині. Але нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити ворожу ракету", - прокоментував ситуацію очільник області.

Нагадаємо, нині вранці російські військові завдали чергового ракетного удару з літаків стратегічної авіації по Одесі. Постраждали четверо людей.

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що було зруйновано та пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, суттєвих руйнувань зазнали понад 15 приватних будинків поруч із місцем події. Тож за фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування.

Увечері 9 травня росіяни випустили по Одесі сім ракет, загинула людина, п’ятьох було поранено.