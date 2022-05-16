Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
ГоловнаСуспільствоВійна

Захисники Маріуполя виконали наказ і дали змогу українській армії перегрупуватися, - Азов

"Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", – йдеться у зверненні Дениса Прокопенка.

Захисники Маріуполя виконали наказ і дали змогу українській армії перегрупуватися, - Азов
Фото: скрін

Захисники Маріуполя виконали наказ, щоб відтягнути сили росіян на себе і дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

На цьому наголосив у своєму зверненні командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

У своєму зверненні він заявив, що в управлінні підрозділами "завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій".

"Ти завжди ризикуєш. Головне – усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б, чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу... Все повинно піддаватись сумніву – кожне прийняте рішення, кожен план, кожна операція",  – сказав Денис Прокопенко.

В "Азові" наголосили – задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує "затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

"Можливо, саме тому війна це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та беріг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищими військовим керівництвом", – додав Прокопенко.

Вчора дружини та матері захисників Азовсталі вилетіли до Туреччини. Жінки закликали президента Ердогана об'єднати зусилля у справі порятунку життів українських військових, котрі тримають оборону на Азовсталі, із президентом Китаю.

Напередодні родини захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації українських військових із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь". Вивезти наших бійців за процедурою екстракції могли б до Туреччини, але потрібно переконати Росію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також