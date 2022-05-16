"Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", – йдеться у зверненні Дениса Прокопенка.

Захисники Маріуполя виконали наказ, щоб відтягнути сили росіян на себе і дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

На цьому наголосив у своєму зверненні командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

У своєму зверненні він заявив, що в управлінні підрозділами "завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій".

"Ти завжди ризикуєш. Головне – усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б, чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу... Все повинно піддаватись сумніву – кожне прийняте рішення, кожен план, кожна операція", – сказав Денис Прокопенко.

В "Азові" наголосили – задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує "затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

"Можливо, саме тому війна це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та беріг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищими військовим керівництвом", – додав Прокопенко.

Вчора дружини та матері захисників Азовсталі вилетіли до Туреччини. Жінки закликали президента Ердогана об'єднати зусилля у справі порятунку життів українських військових, котрі тримають оборону на Азовсталі, із президентом Китаю.

Напередодні родини захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації українських військових із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь". Вивезти наших бійців за процедурою екстракції могли б до Туреччини, але потрібно переконати Росію.