Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський обговорив із директоркою МВФ економічну допомогу Україні

Оскільки щомісячний дефіцит державного бюджету становить близько 5 млрд дол., президент закликав фонд пришвидшити надання підтримки нашій державі.

Зеленський обговорив із директоркою МВФ економічну допомогу Україні
Фото: Преслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили питання економічної допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Невдовзі Георгієва має взяти участь у зустрічі міністрів фінансів країн "Групи семи".

Зеленський подякував очільниці МВФ за підтримку економіки України під час війни.

Він зазначив, що щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько 5 млрд дол. Тому Зеленський закликав МВФ пришвидшити надання підтримки нашій державі.

Також Президент наголосив на важливості фінансової підтримки України з боку держав-партнерів, серед яких - США, Канада, Японія та країни ЄС.

Зеленський закликав МВФ активно долучатися до розробки програми післявоєнної відбудови України. Він додав, що наша країна налаштована продовжувати реалізацію важливих реформ.

"Там, де ми можемо показувати результати реформ, ми повинні не зупинятися та йти вперед. Через війну не все поки що можливо. Але ми готові показувати світу, що йдемо лише вперед", – сказав Зеленський.

Крісталіна Георгієва зазначила, що повідомить "Групу семи" про необхідність пришвидшити надання необхідної фінансової підтримки Україні.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна щомісячно потребує $5 млрд допомоги партнерів для виконання всіх соціальних та гуманітарних зобовʼязань. 

Міжнародний валютний фонд дає прогноз, що через розв'язану Росією війну дефіцит державного бюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також