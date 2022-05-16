Президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили питання економічної допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Невдовзі Георгієва має взяти участь у зустрічі міністрів фінансів країн "Групи семи".

Зеленський подякував очільниці МВФ за підтримку економіки України під час війни.

Він зазначив, що щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько 5 млрд дол. Тому Зеленський закликав МВФ пришвидшити надання підтримки нашій державі.

Також Президент наголосив на важливості фінансової підтримки України з боку держав-партнерів, серед яких - США, Канада, Японія та країни ЄС.

Зеленський закликав МВФ активно долучатися до розробки програми післявоєнної відбудови України. Він додав, що наша країна налаштована продовжувати реалізацію важливих реформ.

"Там, де ми можемо показувати результати реформ, ми повинні не зупинятися та йти вперед. Через війну не все поки що можливо. Але ми готові показувати світу, що йдемо лише вперед", – сказав Зеленський.

Крісталіна Георгієва зазначила, що повідомить "Групу семи" про необхідність пришвидшити надання необхідної фінансової підтримки Україні.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна щомісячно потребує $5 млрд допомоги партнерів для виконання всіх соціальних та гуманітарних зобовʼязань.

Міжнародний валютний фонд дає прогноз, що через розв'язану Росією війну дефіцит державного бюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП.