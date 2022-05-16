Окупанти зосередились на Донецькому напрямку: Міноборони Британії оновило карту бойових дій

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало оновлену карту бойових дій в Україні станом на 16 травня.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

За даними британської розвідки, основні зусилля окупанти зосередили на Донецькому напрямку. Там упродовж 15 травня військові РФ здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/94E5eEDqiw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ta0yKufwex — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 16, 2022

На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані позиції. На Сіверському – противник посилив контроль ділянки українсько–російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії, з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку і не допущення їх перекидання до Східної операційної зони.

Нагадаємо, за даними Генштабу найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Українські бійці ліквідували ще 300 російських військових, 8 танків, 16 броньовиків, 22 артсистем, 1 гелікоптер, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.