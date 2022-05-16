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Окупанти зосередились на Донецькому напрямку: Міноборони Британії оновило карту бойових дій

РФ продовжує незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну. 

Окупанти зосередились на Донецькому напрямку: Міноборони Британії оновило карту бойових дій
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало оновлену карту бойових дій в Україні станом на 16 травня. 

Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

За даними британської розвідки, основні зусилля окупанти зосередили на Донецькому напрямку. Там упродовж 15 травня військові РФ здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані позиції. На Сіверському – противник посилив контроль ділянки українсько–російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії, з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку і не допущення їх перекидання до Східної операційної зони.

Нагадаємо, за даними Генштабу найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Українські бійці ліквідували ще 300 російських військових, 8 танків, 16 броньовиків, 22 артсистем, 1 гелікоптер, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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