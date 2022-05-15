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В Україну можливо імпортувати газ через LNG-термінали Греції, Хорватії, Польщі та Литви, - Макогон

"Наразі відбувається значний транзит газу з Польщі до Угорщини через ГТС України".

В Україну можливо імпортувати газ через LNG-термінали Греції, Хорватії, Польщі та Литви, - Макогон
Сергій Макогон
Фото: Сергей Макогон / Facebook

Вже зараз в Україну можливо імпортувати газ з LNG-терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви.

Про це заявив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Він зазначив, що наразі відбувається значний транзит газу з Польщі до Угорщини через газотранспортну систему України.

"Більше 1 млн м3 на добу. Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи", - підкреслив Макогон.

Він розповів, що "Оператор ГТС України за минулий рік подвоїв обсяг гарантованих потужностей до України, які наразі складають 54 млн м3 на добу - були вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн на добу) та Польщі (4 млн на добу), збільшені потужності зі Словаччини (до 42 млн на добу з 27 млн)".

Нагадаємо, міністр економіки ФРН заявив, що Німеччина може пережити зупинку постачання російського газу.

А Естонія та Фінляндія домовились про взаємодопомогу на випадок проблем з постачанням газу. Аналогічну угоду Естонія має з Латвією.

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