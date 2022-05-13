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До кінця місяця Україна може отримати 350-360 тисяч тонн пального, - Свириденко

Україна домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини.

До кінця місяця Україна може отримати 350-360 тисяч тонн пального, - Свириденко
Фото: EPA/UPG

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального завдяки відкриттю нових логістичних маршрутів.

Про це повідомило “Суспільне” із посиланням на першу віцепрем’єрку – міністерку економіки Юлію Свириденко.

"Вчора була досягнута домовленість про те, що 35 тисяч тонн на місяць ми будемо отримувати як держава. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тисяч тонн", - розповіла Свириденко.

Вона додала, що з початку травня НАК "Нафтогаз України" почала укладати контракти на закупівлю пального за кордоном. 

За словами міністерки, задля пришвидшення постачань було скасувано дозволи на в'їзд автоцистерн із пальним, забезпечена можливість прийому пального у дунайських портах і позачергового оформлення твантажів на кордонах з боку митної та прикордонної служб.

Раніше повідомлялось, що завдяки польському транзиту Україна зможе залучити пальне зі США, Нідерландів та інших країн. Наразі через Польщу імпортується втричі менше можливостей.

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти.

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