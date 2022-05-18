Росія пробує знайти свою «чудозброю», що свідчить про повний провал вторгнення, – Зеленський

“Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використосувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет”, - розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

По-перше, зазначив президент, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки.

По-друге, всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне мʼясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською «бронею» без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки.

Зеленський зазначив, що більшість ракет витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме воєнного результату. Цієї доби вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру.

Президент згадав, що в пропаганді нацистської Німеччини був термін "вундерваффе", чудозброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні.

На третьому місяці повномасштабної війни Росія намагається знайти свою "вундерваффе", нібито лазерну, що свідчить про повний провал вторгнення.

“Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки. Тож, будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки Збройні Сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю”, - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що відповідь на запитання, скільки війна ще триватиме, може дати лише реальна ситуація на полі бою. Україна намагатиметься якнайшвидше прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку.

Зеленський пояснив, що саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації, і висловив сподівання, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення.

“Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться”, - запевнив президент.

Він нагадав, що Україна памʼятає про Крим, і ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим.

Саме у цей день Зеленський підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей. Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту і допомоги від держави.

Зеленський подякував Андрію Шевченку, легендарному футболісту, за те, що він став першим амбасадором нового національного бренду України – United24. Вже на початку червня ми зможемо побачити перший спеціальний захід у Лондоні за участі Андрія Шевченка на підтримку United24.

На думку президента, це дуже потрібна державі саме зараз платформа, яка дозволяє, зокрема, збирати кошти на підтримку України. Будь-яка людина у світі – в один клік – може зробити свій внесок у нашу перемогу. Причому за тим напрямком, який вважає найважливішим. Наприклад, оборона і розмінування, медична допомога або відбудова країни.

Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен за оголошений сьогодні пакет допомоги нашій державі обсягом у 9 млрд євро, а також за підтримку планів по відновленню України.

Також президент поспілкувався з новим президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів, привітав його з обранням на посаду, та запросив взяти участь у післявоєнній відбудові держави. Також сторони обговорили загрозу глобальній продовольчій безпеці, яку спровокувала Росія цим вторгненням.

Крім того, Зеленський підписав указ про нагородження 197 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 5 – посмертно.

Також сьогодні президент вручив ордени "Золота зірка" військовослужбовцям, яким раніше присвоїв звання Герой України. Зокрема, полковнику Сергію Барановському за мужність та ефективність в боях на Донбасі. І полковнику Сергію Мусієнку за особисту хоробрість і успіхи в боях на Харківщині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості місцевого самоврядування під час воєнного стану.