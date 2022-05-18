Зеленський підписав закон про особливості місцевого самоврядування на час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості місцевого самоврядування під час воєнного стану.

Минулого тижня 289 нардепів (окрім "Євросолідарності" та "Батьківщини") проголосували в цілому за нову редакцію закону без суперечливих правок.

Один з авторів закону, нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін після голосування за закон повідомляв: "Громади отримали спрощений порядок ухвалення рішень у деяких сферах. Правда, перелік сфер було скорочено порівняно з першим читанням", – наголошував член профільного комітету.

У кінцеву редакцію були виключені положення про повноваження голів громад щодо одноосібного фінансового управління та права формування виконкомів.

Тепер одноосібні рішення голів громад можливі лише в таких напрямках:

передача коштів з місцевого бюджету на потреби ЗСУ;

створення установ для надання безоплатної первинної правової допомоги;

боротьба зі стихійними лихами та епідеміями;

поводження з небезпечними відходами;

звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд;

обстеження будівель і споруд, пошкоджених унаслідок бойових дій;

демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно-небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей.

Урегульовано також найбільш спірний блок закону щодо прав ОВА чи РВА перебирати на себе права обласних/районних рад.

У кінцевій редакції таке право можливе лише за умови "окупації або оточення адміністративного центру. Чи відповідного рішення президента, якщо воно підтримане голосуванням Верховної Ради".

Якщо ж Верховна Рада прийме за поданням президента таке рішення, начальники ОВА/РВА отримають додатковий функціонал. А саме:

виконавчий апарат районної та обласної ради буде підпорядковуватися начальнику відповідної військової адміністрації:

усі комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад району або області, також будуть підзвітні відповідній військовій адміністрації;

управління об'єктами спільної власності територіальних громад району або області буде здійснюватися начальником відповідної районної чи обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада на черговому засіданні прийняла в цілому один із суперечливих законів про особливості діяльності місцевого самоврядування у воєнний час. Влада та опозиція вперше з початку війни повернулися до звичного політичного протистояння. Детальніше – у матеріалі "У Раді знову ламали списи, але знайшли компроміс стосовно місцевого самоврядування".