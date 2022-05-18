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Зеленський підписав закон про особливості місцевого самоврядування на час воєнного стану

Громади отримали спрощений порядок ухвалення рішень у деяких сферах.

Зеленський підписав закон про особливості місцевого самоврядування на час воєнного стану
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості місцевого самоврядування під час воєнного стану. 

Минулого тижня 289 нардепів (окрім "Євросолідарності" та "Батьківщини") проголосували в цілому за нову редакцію закону без суперечливих правок.

Один з авторів закону, нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін після голосування за закон повідомляв: "Громади отримали спрощений порядок ухвалення рішень у деяких сферах. Правда, перелік сфер було скорочено порівняно з першим читанням", – наголошував член профільного комітету.

У кінцеву редакцію були виключені положення про повноваження голів громад щодо одноосібного фінансового управління та права формування виконкомів. 

Тепер одноосібні рішення голів громад можливі лише в таких напрямках:

  • передача коштів з місцевого бюджету на потреби ЗСУ;
  • створення установ для надання безоплатної первинної правової допомоги;
  • боротьба зі стихійними лихами та епідеміями;
  • поводження з небезпечними відходами;
  • звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд;
  • обстеження будівель і споруд, пошкоджених унаслідок бойових дій;
  • демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно-небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей.

Урегульовано також найбільш спірний блок закону щодо прав ОВА чи РВА перебирати на себе права обласних/районних рад. 

У кінцевій редакції таке право можливе лише за умови "окупації або оточення адміністративного центру. Чи відповідного рішення президента, якщо воно підтримане голосуванням Верховної Ради".

Якщо ж Верховна Рада прийме за поданням президента таке рішення, начальники ОВА/РВА отримають додатковий функціонал. А саме:

  • виконавчий апарат районної та обласної ради буде підпорядковуватися начальнику відповідної військової адміністрації:
  • усі комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад району або області, також будуть підзвітні відповідній військовій адміністрації;
  • управління об'єктами спільної власності територіальних громад району або області буде здійснюватися начальником відповідної районної чи обласної військової адміністрації. 

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада на черговому засіданні прийняла в цілому один із суперечливих законів про особливості діяльності місцевого самоврядування у воєнний час. Влада та опозиція вперше з початку війни повернулися до звичного політичного протистояння. Детальніше – у матеріалі "У Раді знову ламали списи, але знайшли компроміс стосовно місцевого самоврядування".

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