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Зеленський може звернутись до учасників та гостей фестивалю “Трайбека”

Актор Роберт де Ніро та продюсерка Джейн Розенталь висловили свою підтримку Україні.

Зеленський може звернутись до учасників та гостей фестивалю “Трайбека”
Фото: Андрій Єрмак

Продюсерка Джейн Розенталь виступила з пропозицією продемонструвати відеозвернення президента України Володимира Зеленського до учасників та гостей цьогорічного фестивалю “Трайбека”, що проходитиме з 8 по 19 червня.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак подякував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь за підтримку України, та цілком підтримав ідею такого звернення. 

Також голова Офісу президента запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь долучитися до підтримки ініційованого Володимиром Зеленським проєкту United24, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.

Крім того, Андрій Єрмак запросив Роберта де Ніро відвідати Україну, коли буде така можливість. Актор в свою чергу зазначив, що з нетерпінням чекає відповідної нагоди.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський звернувся до учасників і гостей 75-го Міжнародного Каннського кінофестивалю із закликом не мовчати про війну України за свою свободу та виступити проти диктатора Путіна. 

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