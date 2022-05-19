Зеленський узгодив з головою Єврокомісії запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"На постійному зв'язку з Урсулою фон дер Ляєн. Сьогодні подякував за €9 млрд та €0,6 млрд фіндопомоги. Обговорили запропоновану Єврокомісією Платформу відбудови України. Вона має стати спільною історією успіху", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що голова Єврокомісії погодилась із доцільністю запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро. Вона також наголосила, що ЄС буде підтримувати Україну "протягом всієї цієї війни і під час відновлення".