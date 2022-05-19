Багато руйнувань і четверо загиблих: окупанти без упину обстрілюють Луганщину

Минулої доби в Луганській області зафіксовано значну кількість руйнувань унаслідок обстрілів з боку окупантів. Загинули четверо людей.

Про це повідомив у Facebook голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Наразі область знеструмлена, найбільших пошкоджень зазнали Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади, по якій росіяни активно застосовували авіацію.

"Сєвєродонецьк обстрілювали із самої ранку. Подекуди через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі з них палали. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранено ще троє", – повідомив Гайдай.

Зокрема, тіла двох жінок без ознак життя знайшли після обстеження квартири, куди вранці влучив ворожий снаряд. Поблизу одного будинку загинув чоловік, на цій самій вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими ураженнями госпіталізовано.

Сергій Гайдай додав, що ушкоджень зазнали ще два мешканці Сєвєродонецька – осколкових поранень і контузії, а в Лисичанську жінці відірвало руку. Також стало відомо про трьох осіб, які загинули раніше – це жителі Білогорівки та Попасної. Також напередодні окупанти застосували авіацію для руйнування цивільних об’єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове.

"Здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Населені пункти мають численні руйнування. Пошкодження будинків також зафіксовано у Врубівці, Нирковому та Комишувасі", – додав голова ОВА.

Загалом на Луганському та Донецькому напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі та шість звичайних автомобілів противника. Також підрозділи ППО збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій України разом з нацгвардійцями та бійцями СБУ підірвали міст на Луганщині, щоб стримати наступ ворожих військ на Сєвєродонецьк.