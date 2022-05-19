Росія звільняє військових командирів за провал операцій в Україні, – Міноборони Великобританії

Начальник Генштабу Герасимов, схоже, лишився на посаді, але неясно, чи йому досі довіряє Путін.

За останні тижні Росія звільнила низку високопоставлених командирів за провал на початкових етапах повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться в ранковому звіті розвідки від Міністерства оборони Великобританії.

Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Кісєль, який командував елітною 1 гвардійською танковою армією, відсторонений за нездатність захопити Харків. Віцеадмірал Ігор Осіпов, який командував Чорноморським флотом, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера "Москва".

"Начальник Генштабу Валерій Герасимов, схоже, залишається на посаді, але неясно, чи він зберіг довіру Путіна", – вважають у Міноборони.

Розвідники додали, що культура приховування та пошуку офірних цапів поширена в російській військовій системі та сфері безпеки. Те, що багато посадовців, відповідальних за війну в Україні, будуть намагатися уникнути персональної відповідальності за оперативні поразки Росії, можливо, створить додаткове навантаження на централізовану модель управління та контролю.

"Оскільки офіцери все частіше прагнуть відкласти ухвалення ключових рішень на керівництво. У цих умовах Росії буде важко повернути собі ініціативу", – вважають у Міністерстві оборони Великобританії.

Нагадаємо, за даними української розвідки, після того, як ЗСУ й українські ракети "Нептун" відправили на морське дно гордість ворожого флоту крейсер "Москва", командувач ЧФ Осіпов був не тільки звільнений, а й заарештований. Через незадовільну підготовку до бойових дій та великих втрат особового складу й техніки з посади усунули командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача. Через незадовільне виконання поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.