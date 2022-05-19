РФ демонструє тільки агресію, – у Держдепі США прокоментувати припинення переговорів України та Росії

Офіційний представник Держдепартаменту США Андреа Калан вважає, що Росії не потрібні переговори з Україною щодо мирного врегулювання.

Про це вона заявила під час телевізійного марафону UArazom.

"Для того, щоби вести переговори з Росією, США повинні бачити, що вона хоче деескалувати ситуацію і вивести свої війська з України, але зараз Росія демонструє тільки агресію", – наголосила Калан.

Вона додала, що Сполучені Штати роблять усе можливе, аби Україна могла себе захистити, а пересічні росіяни дізналися всю правду.

Нагадаємо, сьогодні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що поки Росія не готова повністю звільнити землі України, наша переговорна платформа – це зброя, санкції та гроші.

17 травня Подоляк підтвердив інформацію російської сторони про те, що процес переговорів між Україною та РФ припинено.