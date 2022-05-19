З початку війни в Україні загинула 231 дитина, щонайменше 427 – поранено

Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Київській та Харківській областях.

Станом на ранок 19 травня внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали понад 658 дітей.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, 231 дитина загинула та понад 427 поранено.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій (144), Київській (116) та Харківській (100) областях.

Так, 17 травня ворог вкотре обстріляв Бахмут Донецької області. Унаслідок ракетного удару по житловому будинку тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років. 18 травня під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло 2-річної дитини.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантом цивільної інфраструктури міста Пологи Запорізької області загинула 17-річна дівчина.

16 травня на автодорозі в Миколаївській області восьмеро людей, серед яких 5-річна дівчинка, підірвалися на міні. Усі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.