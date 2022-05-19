РФ стала застосовувати в Україні меншу кількість військових та скоротила їхні завдання, – Пентагон

Загнані в глухий кут українським спротивом та організаційними проблемами російські командири тепер використовують для атак менші підрозділи. Це свідчить про те, що амбіції окупанта стали скромнішими навіть на тактичному рівні, пише з посиланням на чиновника Пентагону Washington Post.

Зазвичай Росія використовувала тактичні угруповання, що налічували сотні солдат. Це було потрібно для маневрування на полі бою. Але через тривалі бої на Донбасі та затягування російських наступів тепер виділені менші підрозділи. Інколи в атаку йшли від кількох десятків до сотні солдатів.

Ці менші підрозділи також скоротили обсяг завдань. Вони зосередились на певних містечках і селах чи навіть перехрестях. Однак інша тактика не змінилася – це наступ наземних військ зразу після артилерійського обстрілу. Це менш ефективно, оскільки вони не завжди маневрують у тандемі з підтримкою танків чи інших підрозділів.

За словами посадовця Міністерства оборони США, окупанти досягли успіхів між Херсоном та Миколаєвим у напрямку Чорного моря та на заході від Донецька. Це, очевидно, є спробою зʼєднатися з іншими військами в регіоні.

Нагадаємо, тактику заведення військ за вогневої підтримки окупанти вжили цього тижня в Сумській області. Російські військові вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів, після чого спробували завести на Сумщину ДРГ. Спроба не вдалася – українські захисники відбили атаку та змусили ворогів тікати за лінію кордону.