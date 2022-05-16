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Уранці росіяни під прикриттям вогню намагалися завести ДРГ до Сумської області

Обстріли велися з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. 

Уранці росіяни під прикриттям вогню намагалися завести ДРГ до Сумської області
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Сьогодні вранці ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Російські військові вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. 

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Там зазначили, що під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. 

"Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону", – повідомили у ДПСУ.

Як повідомляли, добою раніше окупанти вдарили по Сумській області ракетами.

Мінометами ворог обстрілює область із території РФ практично щодня.

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