Уранці росіяни під прикриттям вогню намагалися завести ДРГ до Сумської області

Обстріли велися з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

Сьогодні вранці ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Російські військові вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Там зазначили, що під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група.

"Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону", – повідомили у ДПСУ.

Як повідомляли, добою раніше окупанти вдарили по Сумській області ракетами.

Мінометами ворог обстрілює область із території РФ практично щодня.