Ворог готує провокації на Донеччині за "бучанським сценарієм", – РНБО

Українські військові нібито перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру розстрілюватимуть мешканців Костянтинівки.

Для дискредитації України на міжнародній арені Міноборони РФ повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів".

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

За даними ЦПД, кремлівські медіа дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки.

Мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ – спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами.

"Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави", – наголошують у ЦПД при РНБО.