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Відомо про 245 випадків екоциду через війну, найбільше постраждала Київщина, – Стрілець

До місць бойових дій немає доступу, тож подальша попередня оцінка шкоди довкіллю неможлива. 

Відомо про 245 випадків екоциду через війну, найбільше постраждала Київщина, – Стрілець
Руслан Стрілець
Фото: скрін трансляції

В Україні зафіксовано вже 245 випадків екоциду. Найбільше від окупантів постраждало довкілля Київщини. Наразі не підтверджено забруднення акваторії Азовського моря внаслідок бомбардувань Маріуполя. Уже вивчено плани аварійних ліквідацій, які були на заводі "Азовсталь". Отримана відповідна інформація про забруднювальну речовину та її вплив. 

Про це на брифінгу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає кореспондент LB.ua.

"Ракети росіян бомблять наші нафтобази, ТЕЦ, заводи з хімікатами. Це однозначно впливає сьогодні на довкілля. Горять ліси, знищуються цінні заповідні об’єкти. На сьогодні ми вже маємо зафіксовано 245 випадків екоциду на території України та в акваторії Чорного моря. 34 випадки зареєстровано на Київщині. Це найбільший показник на сьогодні. У Донецькій області — 28, Дніпропетровській — 22, в Луганській — 22", — заявив він.

Міністр додав, що до території, де тривають бойові дії, зокрема й до Маріуполя, немає доступу, щоб хоча б попередньо оцінити шкоду довкіллю. Тому наразі важко говорити про ситуацію в акваторії Азовського моря.

"Для цього треба забезпечити безпечний доступ відповідних фахівців. Сьогодні поставлено ряд завдань для вивчення цього питання. Працюють ДСНС і Державна екологічна інспекція. Поки що підтверджень забруднення акваторії Азовського моря у нас немає. Проте вже вивчено плани аварійних ліквідацій, які були на цьому заводі. Отримана відповідна інформація про забруднювальну речовину, як вона може впливати. Після опрацювання інформації, встановлення обставин, потенційних ризиків ми вийдемо з окремою комунікацією щодо цього питання. Наразі до вивчення цього питання залучені всі найкращі фахівці", — запевнив він.

За його словами, триває документування всіх доказів відповідних екологічних злочинів. У цьому Україні допомагають польські експерти, зокрема профільне міністерство Республіки Польща. Буде надана сучасна мобільна лабораторія, яка буде фіксувати на місцях усі факти злочинів довкіллю. Також буде синхронізовано роботу підрозділів міністерств з колегами з Польщі.

Установлено понад 1500 фактів плюндрування екосистем окупантами. Усі ці факти верифікують для обрахунку завданих збитків, щоб надалі звернутися до міжнародного суду.

Нагадаємо, бомбардування заводу "Азовсталь" у Маріуполі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. 

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