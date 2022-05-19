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Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"

"Тепер «відмолювати гріхи» за співвітчизників їй доведеться в СБУ, куди її передали".

Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали громадянку Російської Федерації, котра як "паломниця Свято-Успенської Почаївської лаври" намагалася потрапити в Україну. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Жінку зупинили для перевірки документів. При собі росіянка 1970 року народження мала картку паломника Свято-Успенської Почаївської лаври, а в її телефоні виявили листування антиукраїнського змісту.

Спочатку росіянка не хотіла давати свій паспорт на перевірку й обманювала, що не має його. Натомість на перевірку надала посвідку на проживання в країні ЄС. Прикордонники встановили, що жінка порушила термін перебування в Україні, за що її згодом притягнули до адміністративної відповідальності.

"Тепер «відмолювати гріхи» за співвітчизників їй доведеться в СБУ, куди її передали", - зазначили в ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали біля Харкова шпигунів, які виявилися представниками УПЦ МП.

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