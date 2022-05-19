Окупанти продовжують розбирати завали Драмтеатру в Маріуполі та вивозять тіла загиблих цивільних

Учора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму.

Російські окупанти продовжують розбирати завали розбомбленого Драматичного театру в Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим", - написав він у Telegram-каналі.

"Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, в березні російські війська скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі, де ховались сотні людей. Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків повідомила, що під завалами загинуло близько 300 людей. А на початку травня Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.

10 травня Андрющенко повідомив, що російські загарбники розбирають завали Маріупольського драмтеатру і залучили МНС РФ, бо місцеві відмовляються допомагати окупантам.

17 травня російські еменесники оприлюднили дані про 12 загиблих. "Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Сховано під номерами в безіменних братських могилах Мангуша", - зазначив радник очільника Маріуполя.