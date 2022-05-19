Технічний дефолт Росії може відбутися 25 травня, – міністр фінансів США

Міністр фінансів США Джаннет Єллен заявила про те, що США не мають юридичних повноважень на арешт активів російського Центробанку на суму близько 300 млрд доларів. Проте, швидше за все, спеціальна ліцензія, видана РФ для здійснення платежів власникам американських облігацій, не буде продовжена.

Про це пише Reuters.

Термін дії ліцензії спливає 25 травня і того ж дня РФ має провести платіж за облігаціями. Якщо у випадку відкликання ліцензії Росія спробує заплатити в рублях, а не в доларах, це може привести до технічного дефолту.

Деякі європейські чиновники виступають за арешт активів ЦР РФ, заморожених санкціями. Зараз активи знаходяться за кордоном, але залишаються у власності Росії.

Однак, за словами Єллен, це йде в розріз з американськими законами та може створити прецедент, що підриває довіру інших країн до зберігання активів своїх центральних банків у Сполучених Штатах.

Нагадуємо, зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказували на дефолт, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діє до 25 квітня.

Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.