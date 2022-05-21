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​Росія заборонила в'їзд 963 громадянам США, серед яких - Байден, Блінкен, голова Пентагона та директор ЦРУ

До "санкційного" списку також увійшли адвокати, журналісти та лікар-психіатр.

​Росія заборонила в'їзд 963 громадянам США, серед яких - Байден, Блінкен, голова Пентагона та директор ЦРУ

Росія заборонила в'їзд 963 громадянам Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило Міністерство закордонних справ РФ.

Зазначається, що стосовно цих громадян запроваджено "персональні санкції, включаючи заборону на в'їзд до Російської Федерації".

Список опубліковано на сайті МЗС РФ.

У ньому - президент Джо Байден, його син Хантер , держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директора ЦРУ Вільям Бернс, колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон, міністр транспорту Пітер Буттіджедж, генпрокурор Меррик Гарланд.

Також до списку увійшли: CEO Meta Марк Цукерберг та голівудський актор Морган Фріман.

Серед тих, кому заборонено в'їзд до РФ, також колишні та нинішні посадовці, адвокати, журналісти, лікар-психіатр та дитячий психолог, а також інші громадяни США.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що союзники з НАТО мають намір продовжуватимуть санкційний тиск на РФ стільки, скільки це буде потрібно.

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