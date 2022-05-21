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​Україна з партнерами налагодили два наземні маршрути для доставки продовольчого експорту, - Кулеба

Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи українські порти.

​Україна з партнерами налагодили два наземні маршрути для доставки продовольчого експорту, - Кулеба

Україна разом з партнерами налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту та порятунку Африки та інших регіонів від голоду

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду", - написав він у своєму Twitter.

Кулеба також заявив, що Росія повинна зняти блокаду, щоб міг відбуватися повний і вільний експорт.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорював це питання з міністрами "Великої сімки". А 19 травня голови МЗС України та Великобританії обговорили способи розблокування експорту продовольства, однак, подробиць результатів перемовин не повідомляли.

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