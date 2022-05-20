​Кулеба назвав три найкоротші шляхи до миру

Глава МЗС закликав Європу зупинити Путіна зараз, поки він не взявся за інших.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейців до конкретних дій та назвав три найкоротші шляхи для досягнення миру.

«Ми цінуємо всі слова захоплення, але просимо дуже конкретних дій: надання Україні важкого озброєння, введення жорстких санкцій проти Росії та надання Україні статусу кандидата в ЄС. Це три найкоротші шляхи до миру», - заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства під час віденської конференції «Час вирішувати Європі», де розглядалися проблеми війни та післявоєнного відновлення України.

Водночас Кулеба зауважив: щоби ці кроки спрацювали потрібно лише одне - політична воля в ключових столицях.

Глава МЗС наголосив, що війна Росії проти України стосується не лише нашої держави, а всього світу та Європи зокрема. Він закликав європейців діяти разом проти РФ.

«Якщо гіпотетично Путіну це вдасться, він обов’язково піде далі. Допоможіть нам зупинити його зараз, щоби потім вам не довелося мати з ним справу самостійно», - зазначив він.

Віденська конференція «Час вирішувати Європі» була організована за підтримки фонду ERSTE Foundation та Інституту гуманітарних наук (IWM).

Серед ключових питань заходу було п’ять:

Як відновлювати Україну після війни?

Які уроки ми можемо отримати від Балкан?

Зараз час Центральної Європи у Європі?

Як трансформуватиметься Європейський Союз?

Яким буде майбутнє Росії?

У конференції взяли участь президент Австрії Александр ван дер Беллен, глава МЗС України Дмитро Кулеба, професор Гарардського університету Сергій Плохій, ексвіцепрем’єр Північної Македонії Нікола Дімітиров, голова Європейської ініціативи стабільності (ESI) в Берліні Джеральд Кнаус та інші.