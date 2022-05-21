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Кулеба зустрівся у Києві з секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу

Архієпископ Пол Річард Галлагер відвідав передмістя української столиці, де вчиняли звірства російські окупанти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Києві з секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу, Архієпископом Полом Річардом Галлагером.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“Був радий вітати сьогодні у Києві секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу, Архієпископа Пола Річарда Галлагера. Я ціную візит Архієпископа до передмість Києва, де люди зазнали жахливих звірств Росії”, – йдеться у повідомленні. 

Фото: Пол Річард Галлагер

Кулеба додав, що Україна вдячна Папі Франциску за молитви та сподівається на його візит.

Нагадаємо, у квітні посол України у Ватикані Андрій Юраш вручив вірчі грамоти Папі Римському Франциску. Дипломат також поспілкувався з держсекретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і подякував Святому престолу за підтримку України.

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