Прокуратура повідомила про підозру у порушенні звичаїв війни командиру мотострілецької бригади РФ

Про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни заочно повідомлено командиру роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил Росії.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Бригада перебуває у складі 35 загальновійськової армії окупантів.

За даними слідства, підозрюваний особисто віддавав підлеглим російським солдатам злочинні накази під час окупації села Липівка Бучанського району Київської області.

“Виконуючи його наказ, військовослужбовці РФ з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку. Він не становив ніякої загрози та перебував на подвір’ї власного домоволодіння”, – йдеться у повідомленні.

Згодом окупанти з танку розстріляли його будинок, знаючи, що в ньому є поранений. Потерпілий згорів разом із будівлею.

У прокуратурі додали, що через військову агресію РФ проти України у селі Липівка повністю зруйновано 18 житлових будинків мирних мешканців.

Підозрюваного буде оголошено у розшук з метою його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.Досудове розслідування здійнює Бучанське райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

“Якщо ви впізнаєте цього російського військовослужбовця і маєте свідчення про його причетність до інших злочинів – надсилайте докази на warcrimes.gov.ua або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75”, – додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше про підозру повідомлено двом російським командирам, які у лютому керували обстрілами Харківщини.