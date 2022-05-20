У Миколаєві та області змінили тривалість комендантської години, - міськрада

Тепер вона триватиме з 22:00 по 6:00.

У Миколаєві та області змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради Миколаєва.

Тепер обмеження триватимуть із 22:00 по 6:00.

Зміни набувають чинності відсьогодні.

"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - наголосили в міській раді Миколаєва.

Нагадаємо, раніше влада області повідомляла, що в Миколаєві мають намір дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках, у барах, кафе протягом усього тижня. Проте сувора заборона на продаж алкоголю військовим зберігається.