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У Миколаєві та області змінили тривалість комендантської години, - міськрада

Тепер вона триватиме з 22:00 по 6:00.

У Миколаєві та області змінили тривалість комендантської години, - міськрада
Фото: Міністерство оборони України

У Миколаєві та області змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради Миколаєва.

Тепер обмеження триватимуть із 22:00 по 6:00.

Зміни набувають чинності відсьогодні.

"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - наголосили в міській раді Миколаєва.

Нагадаємо, раніше влада області повідомляла, що в Миколаєві мають намір дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках, у барах, кафе протягом усього тижня. Проте сувора заборона на продаж алкоголю військовим зберігається.

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