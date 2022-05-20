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Багато льотчиків загинуло, доставляючи на Азовсталь їжу та воду і забираючи поранених, - Зеленський

За словами Президента, повітряних коридорів до заводу не було через сильну ворожу ППО.

Багато льотчиків загинуло, доставляючи на Азовсталь їжу та воду і забираючи поранених, - Зеленський
Фото: ОПУ

Багато українських льотчиків загинуло під час доставки на Азовсталь води та їжі й евакуації поранених.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє "РБК-Україна".

"Загинула дуже велика кількість наших льотчиків, на жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти до Азовсталі та привезти їм ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених майже неможливо. Все це відбувалося. Ніхто офіційно не міг коментувати", - розповів Президент.

Він підкреслив, що до заводу "Азовсталь" не було повітряних коридорів через потужну ворожу ППО.

"Багато тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% не повертаються… Уявіть, що робили ці люди. Вони летіли туди давати їм їжу, воду, зброю та забирали поранених. Ми втратили багатьох льотчиків. Вони абсолютно героїчні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у зверненні командир "Азова" Денис Прокопенко зауважив, що влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців.

20 травня захисник Маріуполя Дмитро Козацький (Орест) виклав у соцмережі останнє фото з Азовсталі.

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