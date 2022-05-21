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У Запорізькій області окупанти почали пропускати авто у районі Василівки, – мер Енергодара

За три доби очікування там зібралося близько 1000 автомобілів.

У Запорізькій області окупанти почали пропускати авто у районі Василівки, – мер Енергодара

У Запорізькій області після тривалого блокування проїзду авто окупанти нарешті дозволили рух машин у районі Василівки.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Телеграмі.

За три доби очікування там зібралося близько 1000 автомобілів з різних населених пунктів області та інших регіонів  України. 

Наразі вже близько 100 з них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення.

Нагадаємо, відтепер українці, котрі виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під час евакуації

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