У Запорізькій області окупанти почали пропускати авто у районі Василівки, – мер Енергодара

У Запорізькій області після тривалого блокування проїзду авто окупанти нарешті дозволили рух машин у районі Василівки.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Телеграмі.
За три доби очікування там зібралося близько 1000 автомобілів з різних населених пунктів області та інших регіонів України.
Наразі вже близько 100 з них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення.
Нагадаємо, відтепер українці, котрі виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під час евакуації.